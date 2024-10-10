MEB Robot Yarışması ne zaman? MEB Robot Yarışması nerede yapılacak?
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sosyal medyada yaptığı paylaşımla 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nı yeniden hatırlattı. MEB Robot Yarışması 13 kategoride gerçekleştirilecek. Peki, MEB Robot Yarışması ne zaman? MEB Robot Yarışması nerede yapılacak?
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Bu yıl 16'ncısı düzenlenecek Uluslararası MEB Robot Yarışması, ortaokul ve dengi okullardan, ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerine tüm öğrencilere hitap ediyor. Peki, MEB Robot Yarışması ne zaman? MEB Robot Yarışması nerede yapılacak?
MEB ROBOT YARIŞMASI NE ZAMAN?
Yarışma, 16-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleşecek.
MEB ROBOT YARIŞMASI NEREDE?
Robot yarışması Erzurum'da, Millî Eğitim Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) paydaşlığıyla gerçekleştirilecek.
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