Haniye’nin konuşması çocuklara dinletildi

Yayınlanma: 01.08.2024 - 10:44

Güncelleme: 01.08.2024 - 10:44

Türkiye’de 7 Ekim 2023’te başlayan Hamas-İsrail Savaşı’nın ardından Filistin’e destek için yapılan eylem ve etkinliklerde Hamas propagandası arttı. Türkiye’nin birçok yerinde Filistin’e destek için yapılan eylemlerde çocuklar da kullanıldı ve erkek çocuklarına ihvancı terör örgütü Hamas’ın silahlı kolu İzzettin el-Kassam Tugayları üyesi militanların kıyafetleri giydirildi. Bunun yanı sıra çocuklara İzettin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde’nin maskesi de takıtıldı. Bu gelişmelere karşın, Filistin’e destek eylemleri adında Hamas propagandaları sürüyor. En son örneği ise Bingöl’de MEB okullarında yaz kurslarına katılan öğrencilere yönelik yapılan etkinlik oldu. İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’nun 25 Temmuz’da ABD Senatosu’na konuştu. Netanyahu’nun konuşmasını ise Cumhuriyetçilerin tamamı ve Demokratların önemli bir kısmı ayakta alkışlarla takip etti. Bu görüntüler dünyada tepkilere neden oldu. Bu kapsamda Bingöl’de Gazi İlköğretim Okulu’nda yaz okulu kapsamında dini dersler alan ortaokul öğrencilerine, yaşanan bu durumu protesto etmek için öğretmenleri tarafından önceki gün (İsmail Haniye bu tarihte hayattaydı.) ihvancı terör örgütü Hamas’ın öldürülen lideri İsmail Haniye’nin konuşmalarından oluşan bir gösterim izletildi. Çocuklara gösterim izletilirken, sınıfa bir Filistin Bayrağı asıldı. Ayırıca, bazı çocuklara da Filistin kefiyesi taktırıldı. Söz konusu gösterimde Haniye’nin geçmiş bir dönmde yapılan bir mitingteki konuşmasında söylediği, “Kudüs senin için geliyoruz. Kudüs, senin için milyonlarca şehit veririz” ifadelerine yer verildi.