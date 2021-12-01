Hanri Benazus, 20 bin parçalık Atatürk fotoğrafları koleksiyonu İzmir'e bağışladı

01 Aralık 2021 Çarşamba, 10:41

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar ve iş insanı Hanri Benazus, 20 bin adet fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sergi ve etkinliklerinde kullanılacak fotoğrafların belediyeye devri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlık makamında protokol yapıldı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bize çok büyük bir gurur yaşattınız. İyi ki varsınız, iyi ki bütün ömrünüzü böyle bir çalışmaya adamışsınız. Biz de Atamızın fotoğraflarını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bize bıraktığınız emaneti başımızın üstünde taşıyacağız. Hayatımda aldığım en güzel ödül. Tarif edilmez duygular içerisindeyim ” dedi.

“BU KENTE BORCUM VAR”

Hanri Benazus da İzmir’de doğup büyüdüğünü, ömrünü bu kentte geçirdiğini belirterek, “Size bir teşekkür borcum var. Bu büyük yükü üzerimden alıyorsunuz. Ben 600 yıllık İzmirliyim. Burada büyüdüm, bu kente borcum var. Bu borcu ödeyebiliyorsam, şükürler olsun. Bu benim değil, İzmir’in değeri. Şimdi rahat rahat uyuyacağım” diye konuştu.

SERGİ VE ETKİNLİKLERDE KULLANILACAK

Protokol kapsamında koleksiyonun en iyi şekilde değerlendirilmesi, korunması, sergilenmesi ve kurulacak müzede İzmirliler ile buluşturulması sağlanacak. Kurulacak müzenin yönetiminde, koleksiyona ait fotoğrafların tasnif, sıralama, bilgilendirme konularında bilgi sahibi araştırmacı, yazar ve ressam Derya Yelkenkaya görev alacak. Koleksiyonda yer alan fotoğraflar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek sergi ve etkinliklerde kullanılabilecek.