Hantavirüs vakası çıkan yolcu gemisinden dönmüştü... Ruhi Çenet, ABD basınına konuştu: 'Karantinadayım'

Hantavirüs vakası çıkan Hollanda bandıralı MV Hondius gemisindeki yolculukta yer alan üreticisi Ruhi Çenet, Türkiye'de, evinde karantinada olduğunu söyledi.

Youtuber Ruhi Çenet, 3 kişinin hayatını kaybettiği Hantavirüs salgınının yaşandığı yolcu gemisinde yaşadıklarını The New York Times'a anlattı.

Gemi yolculuğu sırasında bir şeylerin ters gittiğini çok erken fark ettiklerini belirten Çenet izolasyon sürecini şu sözlerle anlattı:

“Semptom gösteren bir yolcunun, özellikle de ilk hayatını kaybeden kişinin eşinin durumunu gördükten sonra büyük bir riskle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Kameramanımla birlikte o andan itibaren odamıza kapandık. Dışarıyla temasımızı tamamen kestik."

Çenet, NYT’ye yaptığı açıklamada yönetimin tutumunu eleştirdi:

"Gemi yönetimi başlangıçta ne olduğunu anlamadı ya da durumu örtbas etmeye çalıştı. Bize yapılan resmi anonsta, ilk ölümün ‘doğal sebeplerden’ kaynaklandığı ve kesinlikle bulaşıcı bir durum olmadığı söylendi."

Çenet, şu an evinde karantinada olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

“Birkaç hafta boyunca toplum içine karışmayacağım. Sağlık ekipleriyle sürekli iletişim halindeyim. En ufak bir ateş veya halsizlik hissettiğim an maskemi takıp ambulans çağırmak üzere hazır bekliyorum. “

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.