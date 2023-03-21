Hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi tutuklandı

Hakkında hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:56
Hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi tutuklandı
Abone Ol google-news

Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.


FETÖ/PDY fetö Hapis Cezası tutuklama

En Çok Okunan Haberler