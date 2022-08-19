Hapis cezası istenen Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında? Derya Büyükuncu nerede yaşıyor, ne demişti?

19 Ağustos 2022 Cuma, 15:19

Koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Büyükuncu hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İşte, eski milli yüzücüye dair bilinmesi gereken ayrıntılar...



DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?



Derya Büyükuncu, 2 Temmuz 1976 doğumludur. Toplam altı kez olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaşmaktadır. Derya Büyükuncu, Türk spor tarihinde 27 yıl millî takıma hizmet eden tek Türk sporcusudur. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup, 500 kez millî takımda yer almıştır. 46 yaşındaki ünlü isim şu anda ABD'de yaşıyor.



KATILDIĞI YARIŞMA PROGRAMLARI

Derya Büyükuncu, 2010 yılında yapılan Yok Böyle Dans yarışmasında dördüncü olmuştur. Yarışma, işitme engelliler yararına yapılmıştır. 2011 yılında yapılan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştur.

DERYA BÜYÜKUNCU NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Büyükuncu, Erdoğan'ın ''dua bekliyoruz” sözlerine atıfta bulunarak “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım” ifadelerini kullanmıştı.

