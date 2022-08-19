Hapis cezası istenen Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında? Derya Büyükuncu nerede yaşıyor, ne demişti?
eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturmada sona gelindi. Büyükuncu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapsi istendi. Peki, hapis cezası istenen Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında? Derya Büyükuncu nerede yaşıyor?
Koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Büyükuncu hakkında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik zincirleme biçiminde alenen hakaret" suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İşte, eski milli yüzücüye dair bilinmesi gereken ayrıntılar...
DERYA BÜYÜKUNCU KİMDİR?
Derya Büyükuncu, 2 Temmuz 1976 doğumludur. Toplam altı kez olimpiyatlarda yarışan ilk yüzücü olma unvanını Lars Frölander ile birlikte paylaşmaktadır. Derya Büyükuncu, Türk spor tarihinde 27 yıl millî takıma hizmet eden tek Türk sporcusudur. 1985-2012 yılları arasında yaklaşık 500 kez yüzme rekoru kırmış olup, 500 kez millî takımda yer almıştır. 46 yaşındaki ünlü isim şu anda ABD'de yaşıyor.
KATILDIĞI YARIŞMA PROGRAMLARI
Derya Büyükuncu, 2010 yılında yapılan Yok Böyle Dans yarışmasında dördüncü olmuştur. Yarışma, işitme engelliler yararına yapılmıştır. 2011 yılında yapılan Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında birinci olmuştur.
DERYA BÜYÜKUNCU NE DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs olduğunu açıkladığı tarihlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Büyükuncu, Erdoğan'ın ''dua bekliyoruz” sözlerine atıfta bulunarak “Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım” ifadelerini kullanmıştı.
İlgili Haberler
- Tevfik Fikret kimdir? Tevfik Fikret kaç yaşında ve neden öldü? Ünlü şairin hayatına dair bilinmeyen noktalar...
- Oğuzhan Uğur kimdir, kaç yaşında? Oğuzhan Uğur ne iş yapıyor, şarkıları neler?
- Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin kimdir? Sanna Marin kaç yaşında, hakkında bilinmeyenler neler?
-
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Pasaporta rekor zam yolda
- Peker'den yeni görüntü
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'