Hapisten çıktı yine yaptı! Doktor narkozlu hastayı ameliyat yatağında taciz etti iddiası

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:59

Köprücük kemiği kırılan 38 yaşındaki Ayşe K, Ankara'daki kamu hastanesinde ameliyat masasına yattı. Operasyonun ardından, hastaların anestezi etkisinden çıkması için bekletildiği odaya alındı.

Sabah’ın aktardığı habere göre, bu sırada bilinci açık olan ancak narkozun etkisiyle hareket edemeyen Ayşe K'nin yanına anestezi doktoru İsa Özüm K. gitti. İddiaya göre İsa Özüm K., kadın hastaya cinsel tacizde bulundu. Hasta Ayşe K. ifadesinde, söz konusu saldırıyı anlattı ve hasta odasına götürüldükten sonra kendine geldiğinde iç çamaşırımın iç kısmında eldiven pudrası da gördüğünü vurguladı.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında ifadesi alınan İsa Özüm K. ise Ayşe K'ye görevi dâhilindeki işlemlerde bulunduğunu, narkozun etkisiyle kendisini suçladığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.

İsa Özüm K. hakkında, 'Kendini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı' suçundan 18 yıldan az olmamak şartlı hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Dosyaya konulan Görüntü İzleme Tutanağı'nda da olay detaylıca anlatıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yeşil cerrahi elbiseli, sol elinde beyaz eldiven takılı kişinin, Ayşe K.'nin üzerinde örtülü beyaz çarşafın altından göğüs hizasına denk gelen bölgeye elini soktuğu, diğer kişilerin görüşünü engelleyecek şekilde kaldırarak müştekinin cinsel bölgesine elini soktuğunun görüldüğü kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE YAPTIĞI BELİRLENDİ

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsa Özüm K, geçen yılın başlarında yine taciz suçlamasıyla gündeme gelmişti. Anestezi doktoru, burun ameliyatı olan G.K'yi ultrason çekme bahanesiyle taciz etmeye çalışmış ancak kadının bağırması üzerine odadan çıkmıştı.

İsa Özüm K. hakkında cinsel saldırıya teşebbüste bulunduğu iddiasıyla 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Doktor, 16 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz haziranda cezaevinden çıkmış.