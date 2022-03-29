Harabeye dönen 130 yıllık İzmir Vali Konağı Meclis gündeminde

29 Mart 2022 Salı, 11:48

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan, Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan; Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi’ne konut olan; yüzlerce özel davete, kokteyle ve törene ev sahipliği yapan 130 yıllık Vali Konağı harabeye döndü.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin kullanımında olan tarihi Vali Konağı’nı Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi verdi.

CHP’li Bakan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e sordu:

Katip Çelebi Üniversitesi’ne verilen, İzmir kent hafızasının simgelerinden biri olan 130 yıllık Vali Konağı’nın bu hale gelmesinin sebebi nedir, sorumluları kimlerdir?

Harabeye dönen tarihi Vali Konağı’nın içinde bulunduğu bu utançtan kurtarılması için Katip Çelebi Üniversitesi neyi beklemektedir?

Katip Çelebi Üniversitesi’nin sorumluluğunda olan Tarihi Vali Konağı’nın harabeye dönmesiyle ilgili ihmali/sorumluluğu olanlar hakkında idari soruşturma başlatılacak mıdır?

Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, Başbakan İsmet İnönü’yü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan; Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi’ne konut olan; yüzlerce özel davete, kokteyle ve törene ev sahipliği yapan 130 yıllık Vali Konağı’nın düşürüldüğü bu utançtan kurtarılması için ne yapılacaktır?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu:

Murat Bakan Ersoy’a, “Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız ve ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü, Başbakan İsmet İnönü’yü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey’i ağırlayan; Vecdi Gönül, Kemal Nehrozoğlu, Cahit Kıraç ve daha birçok İzmir Valisi’ne konut olan; yüzlerce özel davete, kokteyle ve törene ev sahipliği yapan, İzmir kent hafızasının simgelerinden biri olan 130 yıllık Vali Konağı’nın düşürüldüğü bu utançtan kurtarılması için Bakanlığınız harekete geçecek midir?” diye sordu.