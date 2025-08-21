'Haraç' iddiasıyla gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk açıklama!

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’nda bir restoranda çıkan kavga nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayraktar hakkında yurt dışı yasağı ve karakola imza atma yükümlülüğü getirildi.

RESTORANDA KAVGA

Olay, Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Oyuncu Ufuk Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31), gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri sahibi A.P., darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Bayraktar ve arkadaşını gözaltına aldı.

YAĞMA VE TEHDİT İDDİASI

İş yeri sahibi A.P.’nin ifadesinde, 8 Temmuz’da da benzer bir olay yaşandığını, Bayraktar’ın kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştığını öne sürdüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A., “nitelikli yağma”, “kasten yaralama”, “tehdit ve hakaret” suçlamalarıyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Bayraktar, tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 BİN LİRA İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bayraktar’ın, iş yeri sahibinden “koruma” adı altında önce 25 bin lira, ardından 10 bin lira istediği iddia edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan bazı görüntülerde Bayraktar’ın iş yeri sahibiyle tartıştığı anlar yer aldı.

“BENİ TANAYANLAR İYİ BİLİR”

Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bayraktar, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

"Dün öğle saatlerinde işyerime komşu olan mekan işletmecisiyle aramızda yaşanan tartışma karakola yansımıştır. Bu olayı başka konulara bağlamaya ve haber değerini yükseltmeye çalışmak tamamen yanlıştır.

Haraç istedi denilen mekan benim sahibi olduğum çay bahçesine 30 metre ileride 7-8 yıldır komşum olan bir mekandır. Ayrıca mekanın bina sahipleri de aile büyüklerimizin dostları ve bizimde saygı duyduğumuz büyüklerimizdir.

Geçen aylarda mekanın işletmecisiyle aramızda geçen dosthane bir konuşma medyaya çarpıtılarak farklı yansıtılmıştır.

Ben bugüne kadar kimseden hakkım olmayan bir iğne dahil almadım. Bırak almayı, bazen hakkım olanlardan bile feragat ettim. Benim adım Ufuk Bayraktar beni tanıyanlar iyi bilir."