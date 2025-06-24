Harb-İş Sendikası’na bağlı işçiler Eskişehir’de meydanlara indi: ‘Bu işin sonu greve kadar gider’

Kamu işçileri, Harb-İş Eskişehir Şubesi öncülüğünde sabah saatlerinde kentte yürüyüş yaparak düşük zam teklifine karşı tepkilerini dile getirdi. Sabah saatlerinde 07.30’da Kartal Kavşağı’nda toplanan kalabalık, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’ne kadar yürüyerek yürüyerek isteklerini dile getirdi. Yürüyüşün ardından fabrika önünde basın açıklaması yapan Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, hükümetin teklifini sert bir dille eleştirdi. Atak, “Kamu Toplu iş Sözleşme sürecinde biz işçiler, sosyal diyaloğa dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ama ne yazık ki siz, işçinin sabrını sınadınız. Üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Sabırla çözüm bekledik. En sonunda ise zar zor, lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklifiniz, bırakın kabul etmeyi, emeğimizi yok saymaktır” dedi.

‘MASA SUSARSA MEYDANLAR KONUŞUR’

Rakamı dile getirmeyen Atak, “Ne siz o teklifi vermiş olun, nede biz duymuş olalım! Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız Geçinemiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı kulaklarını tıkamış, halktan, emekçiden kopmuş, bildiğini okuyor” ifadelerini kullandı. İşçilerin sabrının kalmadığını belirten Atak, “Emekçi üstüne düşen görevini yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir! alın terini dökerek ülkesine milletine değer katmaktadır. Bizi yönetenler de sosyal devletin gerektirdiği görevini yerine getirmelidir. Hükümet en kısa zamanda süreci daha fazla uzatmadan, işçinin emekçinin hakkını vermeli adil ve kabul edilebilir bir çözümle sonlandırmalıdır. Masa susarsa, meydanlar konuşur! Bu işin sonu greve kadar gider” diyerek yarın alanlarda olmaya devam edeceklerini vurguladı.