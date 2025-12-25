Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği, Milli Şef İnönü’yü andı: İnönü’nün naaşını taşıyan Onur Kıtası, Milli Şef'in huzuruna geldi

Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve İkinci cumhurbaşkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ilk Genelkurmay Başkanı, CHP’nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü’yü toprağa verilişinin 52’nci yıldönümünde Anıtkabir’de bulunan gömütü başında andı. Lozan kahramanı ve Milli Şef İsmet İnönü’nün yitirildiği sırada harp okulunda son sınıf öğrencisi olan birçok emekli askerden oluşan Harbiye 74 Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Başkanı Emekli Kurmay Albay Okan Sunat, günün anlam ve önemine ilişkin gazetemiz Cumhuriyet’e konuştu. Sunat, “Bizler İnönü yaşamını yitirdiğinde ilk olarak Anıtkabir’e geldik. Onur Kıtası olarak İnönü’nün naaşını top arabasına koyduk. TBMM’den Maltepe Camii’ne getirdik. Burada kılınan namaza müteakip tekrar araca koyarak ve çekerek Anıtkabir’e getirdik. Burada kendisini toprağa verdik. Toprağa veren ekip de bizim arkadaşlarımız. 1974 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun olan arkadaşlarımız. Bugün de İsmet Paşa’yı ziyarete geldik. Yaklaşık 140 harbiyeli, bu merasime katıldı” dedi. Anı fotoğrafı çekilen dernek üyeleri, daha sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı. Atatürk Müzesi’ni gezen üyeler, daha sonra İnönü’nün gömütüne çiçek bıraktı. Burada yapılan saygı duruşunun ardından İsmet İnönü müzesine geçildi.