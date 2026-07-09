Harbiye'de zamanı aşan ezgiler: Anadolu rock geçidi

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, önceki akşam, yarım yüzyılı geride bırakan ve Anadolu rock müziğinin köklü grubu Kurtalan Ekspres’e saygı gecesine ev sahipliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) organizasyonuyla düzenlenen “Zamanın Ötesinde” konseri, tam anlamıyla kuşakları bir araya getiren bir yaz gecesini İstanbullulara yaşattı.

GÜVENÇ’İN 50’NCİ YILI

Barış Manço ve Cem Karaca bir yana Özkan Uğur, Fuat Güner, Serdar Öztop, Bertuğ Cemil, Akın Eldes, Gür Akad, Bahadır Akkuzu ve daha birçok müzisyene yoldaş olan grup, kurucularından ve büyük bir gayretle yaşatanlarından Ahmet Güvenç ile birlikte Tolga Akyurt, Selim Işık, Koray Alarslan ve Taha Purcafer ile yoluna devam ediyor.

Grubun Ahmet Güvenç için, Ahmet Güvenç’in de grup için önemi çok. Konserin, Güvenç’in gruptaki 50’nci yılı için ayrıca bir anlamı da vardı. Grup konserde, Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray’ın belleklere kazınan yapıtları Ari Barokas, Cahit Berkay, Cihangir Akkuzu, Emrah Karaca, Gür Akad, Kaan Tangöze, Kıraç, Ogün Şanlısoy ve Şevval Sam eşlik etti. Tüm sanatçılara aynı zamanda, yeni kurulan ve 60 kişiden oluşan İBB Gençlik Orkestrası, şef Orhan Şallıel’in yönetiminde eşlik etti.

TOPLUMSAL MESAJLAR

Türk müziğinde önemli bir yeri olan “Dönence” şarkısıyla başlayan konserde, Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, “Yeni Bir Gün”, “Unutamadım”, “Anlıyorsun Değil mi?”, “Ne Köy Olur Benden Ne de Kasaba”, “Elveda Ölüm”, “Gibi Gibi”, “Dağlar Dağlar” ve “Gülpembe”, Cem Karaca’nın “Namus Belası”, “Ceviz Ağacı” ve “Resimdeki Gözyaşları”, Erkin Koray’ın ise “Arap Saçı” ve “Estarabim” gibi unutulmaz eserleri Harbiye’den İstanbul’a yankılandı.

Konserin konuk sanatçılarından Ogün Sanlısoy “Kol Düğmeleri”, Şevval Sam “Can Bedenden Çıkmayınca”, Kıraç “Islak Islak” şarkısını seslendirdi.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Cahit Berkay, yaylı tamburuyla sahneye çıktı ve Emrah Karaca ile birlikte “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü söyledi. Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ise elektro gitar çalarak “Neredesin Sen?” şarkısını yorumladı.

Konser yalnızca şarkılar söylenmedi, toplumsal mesajlar da sahneden verildi. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, hayvan hakları gibi birçok konuda farkındalık cümleleri kuruldu.

DENİZ GÖKTAŞ’A SELAM

Konser başlamadan sahneye, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat çağrıldı. Polat, açılış konuşmasında 2 Haziran’da Harbiye’deki gösterisinde söyledikleri nedeniyle hedef gösterilen, ardından “cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamalarıyla tutuklanan Deniz Göktaş’ın bir esprisine gönderme yaparak “Burada güzel bir arkadaşımızın yakın bir tarihte söylediği gibi İstanbul’un neşesini çalamayacakları için neşenizle var olun” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerden sonra Harbiye’den yüksek bir alkış koptu. Polat, kültürel belleği odağına aldığı konuşmasının ardından, Harbiye seyircisiyle “alkışlı” bir anket yaptı.

“Zamanın Ötesinde” konser serisi için Ezginin Günlüğü, Yeni Türkü ve Ahmet Kaya’yı soran Polat, her soruşunun ardından yüksek bir alkış aldı.