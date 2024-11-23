Harçlık alamadığı dedesini defalarca bıçakladı!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 07:53

Güncelleme: 23.11.2024 - 08:26

Olay, saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak’ta meydana geldi. İbrahim İ. (18), dedesi Kemal K. (73)’yi ziyarete gitti.

İddiaya göre torun, dedesinden para istedi. Dede para vermeyi reddedince aralarında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya döndü.

DEDESİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Öfkeli torun, mutfaktan aldığı bıçakla dedesini defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Ağır yaralanan dede Kemal K., evden güçlükle çıkarken öfkeli torun kendini apartmana kilitledi.

Sesleri duyan yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı dede, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kendini apartmana kilitleyen genci ikna etmek için yoğun çaba sarf etti. Şüpheli, 1 saat süren ikna sonucu teslim oldu. Polis ekiplerince ikna edilen torun, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



