Harçlık aldığı yerde hırsızlık yaptı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde A.O. (14) ara sıra harçlık aldığı İsmail B.'ye (40) ait kafeteryaya girip kasadaki 2 bin 500 lirayı alarak kaçtı.

DHA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:40
Harçlık aldığı yerde hırsızlık yaptı!
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Olay, Osmaniye Mahallesi'ndeki İsmail B.'ye ait kafeteryada, saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Sabah işyerini açan İsmail B., gece kasada bıraktığı 2 bin 500 liranın olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde işyerine giren ve kendisinden ara sıra harçlık isteyen A.O. adlı çocuğun, kasadaki parayı aldığını tespit etti.

İsmail B.'nin şikayetiyle adrese polis ekipleri sevk edildi. İşyerindeki güvenlik kamerasını inceleyip parmak izi alan polis, A.O.'yu arıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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