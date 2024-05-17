Hırsızlık için gelmişlerdi... 152'şer suç kaydı bulunan 2 şüpheli Samsun'da gözaltına alındı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:32

Güncelleme: 17.05.2024 - 17:34

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den kente hırsızlık yapmak için geldiği tespit edilen Z.K. ve F.G. isimli kadınları, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde evleri gözetlerken yakaladı.

Hırsızlık yapmak için hazırlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

152’şer suç kaydı bulunan 2 şüphelinin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı ifade edildi.