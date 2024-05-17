Hırsızlık için gelmişlerdi... 152'şer suç kaydı bulunan 2 şüpheli Samsun'da gözaltına alındı

Kırıkkale’den hırsızlık yapmak için Samsun’a gelen Z.K. (42) ve F.G. (33) isimli kadınlar, yakalanıp, gözaltına alındı. 152’şer suç kaydı bulunan şüphelilerin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yaptığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:32
Hırsızlık için gelmişlerdi... 152'şer suç kaydı bulunan 2 şüpheli Samsun'da gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale’den kente hırsızlık yapmak için geldiği tespit edilen Z.K. ve F.G. isimli kadınları, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde evleri gözetlerken yakaladı.

Hırsızlık yapmak için hazırlık yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

152’şer suç kaydı bulunan 2 şüphelinin Sivas ve Yozgat’ta farklı tarihlerde yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldığı ifade edildi. 

 


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