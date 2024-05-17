Manavgat’taki 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 20 gözaltı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlatılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.
Manavgat ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla titiz çalışma yürüten ekipler, son üç ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlattı.
Hırsızlık olaylarıyla ilgili 20 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalanırken, şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu!
- 'Anayasa ihlalinin sembol ismini...'
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- Şeriat karşıtı paylaşıma 9 ay hapis!
- Yunanlardan Fatih Terim'e büyük tepki!
- Soylu’dan muhabire müdahale
- 25 yıllık öğretmen çiftçi oldu: 15 bin saksıda üretim
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’
- 'O bürokrat haddini aştı'