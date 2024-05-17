Manavgat’taki 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 20 gözaltı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde son 3 ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlatılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 10:08
Manavgat’taki 15 hırsızlık olayı aydınlatıldı: 20 gözaltı
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Manavgat ilçesinde çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla titiz çalışma yürüten ekipler, son üç ay içerisinde meydana gelen 15 hırsızlık olayı aydınlattı.

Hırsızlık olaylarıyla ilgili 20 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalanırken, şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


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