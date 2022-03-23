‘Haremlik selamlık’ oturma düzeni talimatı veren ortaokul müdürü görevinden uzaklaştırıldı

23 Mart 2022 Çarşamba, 16:11

Bursa Osmangazi Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın'ın, okuldaki kız öğrencilerle erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması için öğretmenlere talimat verdiği ortaya çıkmıştı.

Gazetemiz muhabiri Sena Tufan haberinde, Akın’ın gönderdiği mesajı, “Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim” şeklinde aktarmıştı.

Bunun yanında Akın, resmi bir evrak da hazırlayarak, “Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğreciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” yazısını öğretmenlere göndermişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Söz konusu kararın gündeme gelmesi ve tepki çekmesi ardından Osmangazi Kaymakamlığı açıklama yaptı. Kaymakamlık açıklamasında, konu hakkında ‘inceleme-soruşturma’ başlatıldığı duyuruldu.

Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

“Basında yer alan Osmangazi İlçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

GÖREVİNE SON VERİLDİ

MEB Basın Müşavirliği'nden edilen bilgiye göre, okul müdürü Haydar Akın görevinden uzaklaştırıldı. Öte yadan Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün basında yer alan Osmangazi ilçemizdeki bir ortaokulumuzda yaşanan kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar; tüm boyutlarıyla, hassasiyetle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."