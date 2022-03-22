Okul müdüründen öğretmenlere 'haremlik selamlık' oturma düzeni talimatı

22 Mart 2022 Salı, 17:54

Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, dün öğretmenlere mesajlaşma uygulaması üzerinden öğretmenlere kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralara oturtulması gerektiğini içeren bir mesaj gönderdi.

Akın’ın gönderdiği mesajda, “Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıfları görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim” mesajını gönderdi. Bunun yanında Akın, resmi bir evrak da hazırlayarak, “Değerli öğretmen arkadaşlarımızı 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğreciler ile kız öğrencilerin denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz” yazısını öğretmenlere gönderdi.

‘ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE’

Müdürün kız ve erkek öğrencileri ayrı oturtuma talimatına tepki gösteren Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, “Bilimden ve pedagojiden payını alamamış okul yöneticileri çocuklarımız için tehlikelidir. Türkiye’de cinsiyet ayrımcılığı kadınların neredeyse her gün bedelini canlarıyla ödedikleri bir seviyeye gelmiştir. Geri kalmış toplumların değer yargısı olan cinsiyet ayrımcılığının gelecek nesillerde ortadan kalkması gerekirken, bu ayrımcılığın gerici okul yöneticileri eliyle okullarda pekiştirilmesi, küçük yaşlardan itibaren çocukların cinsiyet ayrımcılığına tabi tutulması ve bunu yaşamın bir kuralı gibi öğrenmelerinin yarattığı tehlike, kadınlarımızın daha uzun yıllar cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle şiddete uğrayacağının ve hatta bu ayrımcı tutum nedeniyle yaşamlarını kaybetmeye devam edebileceklerinin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Toy, Bursa Valisi Yakup Canpolat’a müdürün görevden alınması için çağrıda bulunarak, “Böylesine ayrımcı ve cinsiyetçi bir kafa yapısına sahip kişilerin okul yöneticisi olarak görev yapıyor olması çocuklarımızın geleceği açısından en büyük tehditlerden birisidir. Çocuklarımızın cinsiyetleri üzerinden yasal yetkilerini de aşarak suç işleyen bu okul müdürünü vakit kaybetmeden görevden almalıdır. Kendi çocukları için bile bir baba olarak büyük bir tehlike olan bu okul müdürünün yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü bu okulda müdür olarak kalması büyük sakıncalar taşımaktadır. Mithatpaşa Ortaokulu öğrenci velileri de kendi çocukları üzerinden yürütülen bu çirkin ayrımcılığa izin vermemelidir” diye konuştu.

Toy, “Eğitim İş olarak bu zihniyete geçit vermeyeceğiz” diye ekledi.