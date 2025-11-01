Harf Devrimi Çankaya’da kutlandı: Emin Özdemir unutulmadı

Cumhuriyet gazetesi, Dil Derneği ve Çankaya Belediyesi iş birliğinde 1 Kasım 1928’de yapılan Harf Devrimi’nin 97. yılı kutlandı.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi’ndeki programda 1 Eylül 2017’de yaşamını yitiren Dil Devrimi'nin savunucusu yazar Emin Özdemir de anıldı.

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Prof. Dr. Hakan Kumbasar katıldı.

Program kapsamında düzenlenen “Dilin ve Basının Gücü” açık oturumunda gazetemiz yazarları; Işık Kansu, Mustafa Balbay ve Eren Aysan da konuşma yaptı. Oturumu Prof. Dr. Korkmaz Alemdar yönetti