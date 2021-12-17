Harry Potter Hogwarts birleşmesinin ilk ekip posteri yayınlandı
Yaklaşan Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts'a Dönüş birleşmesinin ilk ekip afişi yayınlandı.
Yeni yılın ilk gününde gösterilecek olan Harry Potter 20. Yıldönümü: Hogwarts'a Dönüş filminden ilk ekip posteri yayınlandı. Posterde Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson yani Harry, Ron ve Hermione ön tarafta bizleri karşılarken, onları çevreleyen başka tanıdık yüzler var; Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), James ve Oliver Phelps (Fred ve George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Matthew Lewis (Neville Longbottom) ve Alfred Enoch (Dean Thomas). Ekip, tatil sezonu için dekore edilmiş Hogwarts'ın Büyük Salonunda duruyor gibi görünüyor.
Geçen hafta, sette birlikte oturan Radcliffe, Grint ve Watson'ın bir görüntüsü aracılığıyla Harry Potter buluşmasına ilk bakışımızı almıştık. Serisinin büyük üçlüsünün ötesinde diğer çoğu oyuncunun da kadrosunun yer aldığı büyük bir kutlama olacak. Özel bölüm 1 Ocak'ta HBO Max'te yayınlanacak.
HBO Max özel bölümü, ana üç aktör arasındaki son birleşme olmayabilir. Serinin ilk filmi olan 'Felsefe Taşı'nın yönetmeni Chris Columbus, Harry, Ron ve Hermione'nin çocuklarının yer aldığı hit tiyatro yapımı 'Harry Potter ve Lanetli Çocuk'un bir uyarlaması için Radcliffe, Grint ve Watson'ı bir araya getirmek istediğini belirtti.
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