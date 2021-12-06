Harry Potter’ın 20. yıl özel bölümünden ilk fragman geldi: Return to Hogwarts
İzleyicilerin, Harry Potter ekibini Hogwarts’ta yeniden göreceği 'Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts' bölümünden ilk tanıtım geldi. Önümüzdeki sene Türkiye pazarında açılacak olan HBO Max’in ev sahipliği yaptığı bölüm, 1 Ocak 2022’de izleyici karşısına çıkacak.
Harry Potter hayranları sonunda yıllardır bekledikleri birleşmeye kavuşuyor. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın (serinin ilk filmi) vizyona girmesinin 20. yıl dönümünü kutlamak için Warner Bros. ve HBO Max, yeni bir birleşme özel bölümü için serinin oyuncularını bir araya getiriyor. Yeni Yıl Günü'nde HBO Max'te yayınlanacak olan Harry Potter 20. yıl dönümü özel "Hogwarts'a Dönüş" için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı ve Harry, Ron ve Hermione'yi oynayan üçlü Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson'ın geri döneceği doğrulandı.
50 saniyelik fragman her ne kadar pek bir şey ifade etmese de, birinin Gelecek Postası gazetesini okumasıyla başlıyor ve bir ön sayfa manşetine odaklanıyor: "Özel baskı: Hogwarts mezunları tekrar ağırlıyor".
Ayrıca seride Hagrid'i canlandıran Robbie Coltrane, Neville Longbottom'ı canlandıran Matthew Lewis; ve Arthur Weasley'i canlandıran Mark Williams, Hogwarts'a davet mektubu alanlar arasında gösteriliyor. Hogwarts Ekspresi'nin kalktığı Londra'daki Kings Cross istasyonundaki görünmez istasyon olan yoğun bir 9¾ platformuna dönerken, tanıdık Harry Potter müziği çalıyor.
Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, and Evanna Lynch fragman tarafından özellikle Hogwarts'a Dönüş'te görünecek olan ayrıcalıklı oyuncular olarak bahsedildi.
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