Hasan Âli Yücel İzmir’de anılacak

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:51

Köy Enstitüleri'nin kurucusu Millî Eğitim eski Bakanı ve şair Can Yücel’in babası Hasan Ali Yücel ölümünün 64. yılında İzmir’de anılacak.

Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) tarafından Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 27 Şubat Perşembe saat 15.00’de düzenlenecek anma programı YKKED Mandolin Orkestrası’nın konseriyle başlayacak.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve YKKED Genel Başkanı Gökhan Bal’ın konuşmaları ile sürecek anmada, Prof. Dr. Kemal Kocabaş’ın yönlendiriciliğinde bir de panel düzenlenecek. Panele Prof. Dr. Güzel Yücel Gier, Prof. Dr. Ayfer Kocabaş, Prof. Dr. Doğan Göçmen katılacak.