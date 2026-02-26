Hasan Âli Yücel, yitirilişinin 65'inci yılında anıldı

Devrimci Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel, yitirilişinin 65'inci yıldönümünde Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki gömütü başında anıldı. Anma törenine Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi ve İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı yöneticileriyle üniversiteli gençler katıldılar. Gömüt başında yapılan konuşmalarda, Hasan Âli Yücel'in bir siyaset insanı olmasının ötesinde, kültür, sanat ve eğitim alanındaki atılımların öncülerinden olduğu dile getirildi. Törene katılanlar daha sonra Cumhuriyet'in devrimci Milli Eğitim Bakanları Vasıf Çınar, Mustafa Necati ve Reşit Galip'in de gömütlerini ziyaret ettiler.