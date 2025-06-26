AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denize girdiği Bodrum'da kaza geçirdi. Tekne ile karaya götürülen Yalçın, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Peki, Hasan Basri Yalçın kimdir? AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumu nasıl?

HASAN BASRİ YALÇIN KİMDİR?

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, 1980 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Eskişehir’de tamamladı. 2004 yılında Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını Koç Üniversitesi’nde “Tek Kutuplu Sistemde İttifakların Kökenleri” başlıklı teziyle 2006 yılında tamamldr. Doktorasını University of Cincinnati’de Siyaset Bilimi alanında “International Politics as a Struggle for Autonomy” (Bir Otonomi Mücadelesi Olarak Uluslararası Siyaset) başlıklı teziyle 2011 yılında yaptı

2011-2012 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü kurucu başkanlığını yaptı. 2012-2021 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2021 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Profesör olarak görev yaptı.

Uluslararası İlişkiler Teorisi, Güvenlik, Strateji, NATO, terörle mücadele stratejileri, askeri teknoloji, Türk Dış Politikası ve sosyal bilimler felsefesi gibi konularda araştırma ve yayınlar yapmakta.

Çeşitli düşünce kuruluşlarında araştırmacı ve direktör görevlerinde bulundu. T.C. İletişim Başkanlığı’nda beş yıl boyunca danışmanlık görevi yürüttü. 2022 yılından bu yana da Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkanlığı’nı yürütmekte.

AKP 4. Olağanüstü Kongresi’nde İnsan Hakları Başkanlığı görevine getirildi. 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen AKP 8. Olağan Kongresi’nde aynı göreve tekrar seçildi.

HASAN BASRİ YALÇIN'IN ÖZEL HAYATI

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ileri seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

HASAN BASRİ YALÇIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Bodrum ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kazada yaralanan Yalçın’ın, Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Yalçın, ambulansla getirildiği Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Beraberindeki sağlık ekibiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kontrollü bir şekilde ambulansa alınan Yalçın, İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne getirildi.

Vali Davut Gül ve partililer tarafından hastanenin acil servis girişinde karşılanan Yalçın, sedyeyle içeri alındı.