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Hasan Cemal, ambulansla Bodrum'a sevk edildi

Hasan Cemal, ambulansla Bodrum'a sevk edildi

18.07.2025 10:44:00
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AA
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Hasan Cemal, ambulansla Bodrum'a sevk edildi

Ege Denizi'ndeki Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine götürüldü.

Gazeteci Hasan Cemal (81), Ege Denizi'nde bulunan Leros Adası'nda rahatsızlanmasının ardından deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine nakledildi.

Edinilen bilgilere göre, sağlık durumu bozulan Cemal, önce adadaki yerel hastaneye götürüldü. Yapılan ilk muayenenin ardından, daha kapsamlı bir değerlendirme ve tedavi gerektiği için ileri düzey bir sağlık merkezine sevkine karar verildi.

BODRUM'A SEVK EDİLDİ

Bu kararın ardından, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri devreye girerek Cemal’i deniz ambulansıyla adadan alıp Bodrum'a ulaştırdı.

Bilincinin açık olduğu belirtilen Hasan Cemal, karaya çıkarıldıktan sonra kara ambulansıyla özel bir hastaneye sevk edildi.

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