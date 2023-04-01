Kahtalı Mıçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Kahtalı Mıçe gerçek adı ne?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri olan Kahtalı Mıçe hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Yurttaşlar Kahtalı Mıçe hakkında kim, nereli, kaç yaşında ve gerçek adı ne gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Kahtalı Mıçe gerçek adı ne?
Şarkılar Bizi Söyler'in 1 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanlarında yer alan Kahtalı Mıçe'nin kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kahtalı Mıçe kimdir, nereli, kaç yaşında? Kahtalı Mıçe gerçek adı ne? İşte ayrıntılar...
KAHTALI MIÇE KİMDİR?
Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğmuştur.
Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. 2 kız bir erkek kardeşi vardır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.
1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etti, ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirdi.
KAHTALI MIÇE ÖZEL HAYATI
Kahtalı Mıçı, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.
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