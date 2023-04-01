Latif Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Latif Doğan'ın şarkıları nelerdir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konuklarından biri olan Latif Doğan hakkında arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. İzleyiciler Latif Doğan hakkında kim, nereli, kaç yaşında ve gerçek adı ne gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki, Latif Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Latif Doğan'ın şarkıları nelerdir?
Şarkılar Bizi Söyler'in 1 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanlarında yer alan Latif Doğan'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Latif Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Latif Doğan'ın şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...
LATİF DOĞAN KİMDİR?
Latif Doğan, 29 Nisan 1967 tarihinde Adıyaman'ın Besni ilçesinde dünyaya geldi. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı olan Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başladı. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açtı. Latif Doğan adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladı ve sonrasında katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur oldu. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yaptı. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı.
Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakaladı. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başladı.
LATİF DOĞAN'IN ALDIĞI ÖDÜLLER
- MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)
- Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)
LATİF DOĞAN'IN ALBÜMLERİ
- Sözüm Söz
- Yar Gelecek
- Küstüm
- Kurtulam Gitsin
- Bi Tane
- Kına Gecesi
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