Şarkıcı Yudum kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıcı Yudum şarkıları nelerdir?

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 10:58

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 10:58

Şarkılar Bizi Söyler'in 1 Nisan 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni bölümünün fragmanlarında yer alan Yudum'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Şarkıcı Yudum kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıcı Yudum'un şarkıları nelerdir? İşte ayrıntılar...

ŞARKICI YUDUM KİMDİR?

Türk Halk Müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Yudum Tatar, 1978 yılında Ardahan'da dünyaya geldi.

Annesi Erzincanlı, babası Ardahanlı olan Yudum, doğumundan 6 ay sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti.

Başta dedesi Enver Tatar ve babası Davut Tatar olmak üzere, Yudum’un ailesindeki her fert müzik sevgisine sahip ve her biri en az 1 enstrüman çalıp söylemektedir. Böylesine müzisyen bir aile içerisinde yetişen Yudum, 6 yaşında okuma yazma bilmeden bağlama çalmaya başladı.

1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitim Bölümü sınavlarına giren Yudum, babası Davut Tatar’ın sınav öncesi kendisine vermiş olduğu eğitimin katkısıyla sınavı kazandı. 11 yaşındayken Gülhane’de yapılan ses yarışmasına katılan Yudum, bu yarışmada birincilik elde ederek “Altın Lale” ödülünü kazandı. Orta okul, lise ve üniversiteyi İTÜ’de iyi derece ile tamamlayıp 2001 yılında da mezun oldu. Bir yandan eğitim hayatını sürdürüp, bir yandan da müzik piyasasında ilerlemeyi hedefleyen Yudum 1997 yılında Nejat Alp’in “Nerdesin” adlı parçasına yaptığı düetle müzik piyasasına adım attı. Yapmış olduğu bu düetle sektörde birçok yapımcının dikkatini çeken Yudum, Ulus Müzik’le anlaşarak albüm çalışmalarına başladı. 1998 yılında ilk albümü olan “Bir Yudum Sevgi” yi çıkardı. 350 binlik satış rakamı yakalayan bu albümün ardından 2000 yılında “Yaban Gülü”, 2003 Yılından “Yollar Hasta Ben Yorgunum”, 2007 Yılında “Türlü Türlü” ve 2009 Yılında “Haber Saldım” albümlerini çıkardı.

Müzik hayatındaki tecrübesini ve başarısının sırlarını gelecek nesillere aktarmak ve yeteneği olanları müzik dünyasına kazandırmak adına 2001 yılında ailesinin desteği ile Avcılarda T.C Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Yudum Müzik Merkezini kuran Yudum, 2003 yılında da Küçükçekmece Sefaköy’de Özel Yudum Müzik Merkezinin şubesini açtı.

Yudum’la birlikte 3 çocuk sahibi olan Tatar ailesinde diğer kardeşler bağlama ve ud çalarken baba Davut Tatar iyi derecede bağlama çalmakta. Anne Gönül Tatar’da son derece iyi bir sese ve yoruma sahiptir.