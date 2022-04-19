Hasan Mezarcı'dan Ahmet Hakan'a tepki: 'Saray soytarısına derim ki...'
Paylaşımlarıyla dikkat çeken Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, kendisine "hasta" iması yapan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a tepki gösterdi.
Kendisini "Mesih" ilan eden Refah Partisi eski milletvekili Hasan Mezarcı, geçen günlerde su içmenin sağlıklı olduğunu söyleyerek "Su içmenin orucu bozacağına dair dînî ahkâmı iptal ettim" sözleriyle gündeme gelmişti.
Mezarcı, Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili olarak "Mesih olduğunu iddia eden Hasan Mezarcı, 'Su içmenin orucu bozma uygulamasını kaldırdım' dedi. Bunun üzerine çok mavra çevrildi. Hiçbirine gülmedim. Hoşlanmıyorum Hasan Mezarcı’yla dalga geçilmesinden. Hastaya gülmek gibi geliyor bana" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.
"YALAKAYA PEŞKEŞ ÇEKMEK İMANI BOZAR"
Mezarcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Ahmet Hakan gibi saray soytarılarına derim ki 'Su içmek sağlık açısından zorunluluktur, orucu bozmaz; ancak devleti milleti soyup yandaş yalakaya peşkeş çekmek, dîni, îmanı bozar, insanlığı bozar!' Mesih, Saraydan aldığı ulûfeyle konuşmaz, Allah'tan aldığı yetkiyle konuşur!"
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