Hasan Mutlu cezaevinde yeni yaşını kutladı: 'Gönülleri ayıramazlar'

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından doüğum günü mesajı paylaştı.

Mesajında "bugün yeni bir yaşı karşılarken, hayatının en buruk doğum günlerinden birini yaşadığını" ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Her yıl doğum günümde yanımda olan ailemden, çocuklarımdan, torunlarımdan ve sevdiklerimden uzakta olmanın derin hüznünü hissediyorum.

​Bir dedenin torunlarına sarılamaması, bir babanın evlatlarının gözlerinin içine bakamaması, ailesiyle aynı sofrayı paylaşamaması tarif edilmesi zor bir özlemdir. Bu doğum günümde en büyük eksikliğim de budur. Torunlarımın sesini duyamadan, çocuklarıma sarılamadan yeni yaşıma giriyorum.

​Sadece ailemden değil, yıllardır birlikte yürüdüğümüz Bayrampaşa’dan da uzağım. Sokaklarında selamlaştığımız komşularımızı, esnafımızı, gençlerimizi, büyüklerimizi ve her köşesinde emek verdiğimiz güzel ilçemizi özlüyorum. Bayrampaşa’nın sokaklarında sizlerle yeniden buluşacağımız günlerin hayaliyle yaşıyorum."

​"GÖNÜLLERİ AYIRAMAZLAR"

​Mesajında cezaevi koşullarına da değinen ve dışarıdan gelen desteklerin kendisine güç verdiğini vurgulayan Mutlu, mesajını şöyle tamamladı:

​"Ancak bilin ki duvarlar insanları sevdiklerinden ayırabilir, fakat gönülleri ayıramaz. Kalbim her zaman ailemle, çocuklarımla, torunlarımla ve değerli Bayrampaşalı hemşehrilerimle birliktedir.

​Bu zorlu süreçte gösterdiğiniz dayanışma, gönderdiğiniz selamlar, dualarınız ve desteğiniz bana güç veriyor. İnanıyorum ki özlemlerin sona ereceği, yeniden Bayrampaşa’nın sokaklarında kucaklaşacağımız günler yakındır. Sevgi ve saygılarımla."

​Öte yandan, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hasan Mutlu'nun doğum günü dışarıda da unutulmadı. Mutlu'nun eşi Safiye Mutlu ile CHP Bayrampaşa Kadın Kolları Örgütü, belediye başkanı için bir doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.