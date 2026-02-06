Hasan Tahsin ve Milli Mücadele Kahramanlarını Yaşatma Derneği'nden İGC'ye ziyaret

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin ev sahipliğindeki ziyarette; 15 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan Hasan Tahsin anma programları ile İGC tarafından yapımı devam eden Hasan Tahsin Belgeseli başta olmak üzere, Hasan Tahsin’in mirasını yaşatmaya yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hasan Tahsin’in Türk halkının direnişinin sembolü olduğunu ifade eden Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, “Derneğimizin yürütme merkezi olarak Konak ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Bey Sokak No: 88 Kat: 1 adresinde faaliyetlerimize başladık. Hasan Tahsin’e ilişkin her türlü yazılı, görsel ve arşiv niteliği taşıyan belgeye sahip olanlar derneğimizle iletişime geçebilir. Ayrıca derneğimiz, bilgi edinmek isteyen öğrencilere ve araştırmacılara da her zaman açık” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise Hasan Tahsin’in sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin simge isimlerinden biri olduğunu vurguladı.

Gazetecilerin de gücünü her zaman Hasan Tahsin’den aldığını vurgulayan Başkan Gappi, onun mirasını sonsuza kadar yaşatmak zorunda olduklarını ifade etti.