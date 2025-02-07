Türkiye'nin yanardağı: Hasandağ

Yayınlanma: 07.02.2025 - 16:57

Güncelleme: 07.02.2025 - 17:13

Ege Denizi'nde yaşanan depremlerin ardından Santorini Ada'sının halkı adayı terk etti. Depremlerin devam etmesinin ardından yurttaşlar, Türkiye'de aktif olan volkanik dağları araştırıyor. Peki, Hasandağı nerede? Hasandağı aktif mi? Hasandağı en son ne zaman patladı?

HASANDAĞ NEREDE?

Orta Anadolu'daki diğer sönmüş volkanlara göre daha genç olan Hasan Dağı tipik bir volkan dağı formunu korumaktadır. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara da ÖDA'nın içinde kalmaktadır.

HASANDAĞI'NIN ÖZELLİKLERİ

Hasandağı ya da Hasan Dağı deniz seviyesinden 3268 metre yüksek olan tepesiyle bir volkanik dağdır. Büyük Hasan ve Küçük Hasan Dağı olmak üzere iki büyük krateri vardır. Melendiz dağının büyük kısmı, bu iki kraterden çıkan lavlardan meydana gelmiştir.

Büyük Hasan dağında iyi muhafaza edilmiş bir ana krater ile onun etrafında parazit koniler bulunur. Küçük Hasan dağının zirvesi bir Somma durumundadır. Yani eski kalderanın sınırlarını teşkil eden dikliklerin artıkları vardır. Bunlar sayesinde ilk kraterin şeklini çıkarmak mümkündür. Adı geçen kraterden çıkan andezit ve bazalt lavları kuzeye doğru akarak geniş bir alana yayılmış, tüfler ise Kızılırmak'a kadar ulaşmıştır.

Bu dağ Aksaray ve Niğde il sınırları içerisinde yer almaktadır. 1750 metresine kadar meşe ormanlarıyla kaplıdır. Dağın eteklerinde ve çevresinde çeşitli Türk boyları ve özellikle de Yörükler yaşarlar. Özellikle ana volkan konisini oluşturan Büyük Hasan Dağı (3268 m); kuzeybatısındaki Aksaray Ovası batısındaki Obruk Platosu ve güneyindeki Bor Ovası düzlüklerinden aniden yükselerek kasvetli bir doğal Abide görüntüsü sunmaktadır. Bu ana volkan konisinin doruğu tipik bir kraterden oluşmakta ve kraterin tabanında bir krater gölü bulunmaktadır. Ana koninin hemen güneydoğusundaki daha küçük boyutlu ve yükseltisi daha az olan ikiz koni ise Küçük Hasan Dağı (2844 m) olarak anılmaktadır.

HASANDAĞ'I AKTİF Mİ, EN SON NE ZAMAN PATLADI?

Jeolog Prof. Dr. Mehmet Şener Hasandağ hakkında yaptığı açıklamada, "2020 ve 2023 yıllarında Hasan Dağı eteklerine yakın konumda bulunan 5.3 ve 5.1 büyüklüğünde depremler olmuş ve bu konu o zamanlar da gündeme gelmişti. Hasan Dağı’nda kratere yakın bölgelerde bulunan gaz çıkışları aktif olan volkanlarda olağan hadiseler. Aktif volkan demek de son on bin yılda faaliyet gösteren yanardağlara biz aktif yanardağlar diyoruz ve bunlardan biri de Hasan Dağı. Hasan Dağı’nın yaşını da Çatalhöyük’teki duvar resimlerinden çıkarak hesaplıyoruz. O duvar resimlerinde MÖ 6600’de patlama yaşanmış. 2000 sene de buraya eklersek, 8600 yıl önce resmedilmiş duvarlara" dedi.