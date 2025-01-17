İklim değişikliğine karşı yeni umut: Volkanik kayaların altında kıta büyüklüğünde su deposu keşfedildi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:02

Güncelleme: 17.01.2025 - 10:02

ABD’nin Oregon eyaletinde yer alan Cascade sıradağlarının altında, kıta büyüklüğünde devasa bir yeraltı su deposu keşfedildi.

ABD'NİN EN BÜYÜK YERALTI SU KAYNAĞI

Volkanik kayalarla kaplı bu akifer, yaklaşık 19,4 kübik mil su tutma kapasitesine sahip ve bu, ABD’nin en büyük rezervuarı olan Lake Mead’in üç katına eşit bir miktar. Keşif, iklim değişikliğinin etkisiyle azalan kar örtüsü ve değişen yağış rejimlerinin yarattığı tehditlere karşı doğal bir su deposunun varlığını ortaya koyuyor.

AKİFER NEDİR?

Akiferler, yeraltındaki kaya ve toprak katmanlarında suyun depolanabildiği doğal rezervuarlar olarak tanımlanır. Bu katmanlar genellikle kumtaşı, çakıl veya çatlak kayaçlardan oluşur ve suyun akışına izin verir. Cascade akiferi gibi büyük yapılar, çevredeki yerleşim yerlerine içme suyu, tarım ve sanayi için kaynak sağlar. Bu sistemler aynı zamanda kuraklık dönemlerinde tampon görevi görerek su arzını dengeler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VOLKANİK AKİFERLERİNDEN BİRİ

Araştırma ekibi, Cascade Dağları’nın jeolojik yapısını inceleyerek suyun bu bölgede nasıl hareket ettiğini anlamaya çalıştı. Akifer, volkanik kayaçların içindeki gözenekli yapılar sayesinde devasa miktarda suyu depolayabiliyor. Oregon Üniversitesi’nden Leif Karlstrom, “Bu, dağların zirvesinde devasa bir su kulesi gibi çalışan kıta büyüklüğünde bir göl,” açıklamasında bulundu. Bu akiferin, Cascade Dağları boyunca kuzeye doğru uzandığı ve Mount Shasta gibi volkanların çevresinde benzer yapılar barındırdığı da belirtildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI KRİTİK BİR KAYNAK

Cascade akiferi, özellikle kar örtüsünün azaldığı ve yağış düzenlerinin değiştiği iklim değişikliği çağında kritik bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Ancak araştırmacılar, bu su deposunun sınırlı bir kaynak olduğunun altını çiziyor. Bu nedenle, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.