Hasar görmüştü: 730 yıllık caminin minaresi artçı depremlere dayanamadı!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Dulkadiroğlu Beyliği döneminde yapılan ve 6 Şubat’taki depremlerde hasar gören 730 yıllık Çarşı Atik Camii’nin minaresi, artçı sarsıntılara dayanamayarak yıkıldı.

İHA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:53
Hasar görmüştü: 730 yıllık caminin minaresi artçı depremlere dayanamadı!
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Büyük depremlerin merkez üslerinden biri olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Şehirde binaların yanı sıra 57 camiden 19’uyla birlikte 45 minare de hasar aldı. Depremde minaresi hasar gören camilerden biri de kentin sembolü olarak gösterilen tarihi Çarşı Atik Camii oldu. 

1490 YILINDA YAPILDI

Dulkadiroğlu Beyliği döneminde Alaüddevle Bey tarafından 1490 yılında yapıldığı bilinen Çarşı Atik Camii’nin minaresinin tuğlaları, 6 Şubat’taki depremle döküldü. 

İlk depremi az hasarla atlatan minarenin ayakta kalması yurttaşlara teselli olurken, caminin minaresi en son yaşanan 4.5 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında tamamen yıkıldı. Minarenin molozları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve AFAD Koordinasyon Merkezi’nin kontrolünde uygun bir bölgede kontrol altına alındı. 

"ŞEHRİMİZİN SEMBOLÜYDÜ"

Yüzyıllardır ayakta duran caminin yeniden ayağa kalkmasını talep eden yurttaşlar, “Şehrimizin sembolüydü burası. Ulu Cami'nin yıkılmasına üzülmüştük. Burası da hasar görmüştü, ama ayaktaydı. Bu camide her gün binlerce kişi ibadete geliyordu. Bir tarih daha gözlerimizin önünde yıkıldı. Söylenecek çok da bir şey kalmadı. Üzüldük” ifadelerini kullandı. 


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