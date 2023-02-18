Hatay'da tarihi cami iki depremden sonra yok oldu
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkileri görüntülenmeye devam ediliyor. Hatay'daki tarihi caminin meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra görüntülendi.
16 yüzyılda inşa edilen ve Hatay'ın en eski camisi olarak kabul edilen Tarihi Ulu Cami, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu.
Tarihi Ulu Cami'nin minaresiyle birlikte yerle bir olduğunu gören Hataylılar gözlerine inanamazken, enkaz havadan görüntülendi.
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