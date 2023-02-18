Hatay'da tarihi cami iki depremden sonra yok oldu

İHA
18 Şubat 2023 Cumartesi, 10:29
<p>Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkileri görüntülenmeye devam ediliyor. Hatay'daki tarihi caminin meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra görüntülendi.</p>

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin etkileri görüntülenmeye devam ediliyor. Hatay'daki tarihi caminin meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra görüntülendi.

<p>16 yüzyılda inşa edilen ve Hatay'ın en eski camisi olarak kabul edilen Tarihi Ulu Cami, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu.</p>

16 yüzyılda inşa edilen ve Hatay'ın en eski camisi olarak kabul edilen Tarihi Ulu Cami, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem sonrası yerle bir oldu.

<p>Tarihi Ulu Cami'nin minaresiyle birlikte yerle bir olduğunu gören Hataylılar gözlerine inanamazken, enkaz havadan görüntülendi.</p>

Tarihi Ulu Cami'nin minaresiyle birlikte yerle bir olduğunu gören Hataylılar gözlerine inanamazken, enkaz havadan görüntülendi.

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