Hasarlı evine girdi, eşyalarını balkondan atarak kurtarmaya çalıştı
Diyarbakır'da, depremde hasar gören 7 katlı apartmana giren kişi, 6'ncı kattaki daire balkonundan eşyalarını atarak kurtarmaya çalıştı. Bu anlar, kameraya yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ağır yıkıma yol açtığı illerden biri de Diyarbakır oldu. Kentte yıkılan binaların yanı sıra 363 bina da ağır hasar gördü.
Bazı binalar ise daha az hasar aldı. Bu binalardan biri olan, Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmana giren kişi, 6'ncı kattaki dairesinin balkonundan eşyalarını atarak kurtarmaya çalıştı.
Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, balkondaki kişinin halı ve minderleri dışarı attığı anlar yer aldı.
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