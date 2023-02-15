20 bin liraya hasarlı evlere giren kişiler, depremzedelerin istediği eşyaları çıkarıyor

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 07:51

Depremin büyük yıkıma yol açtığı Hatay’da ağır hasarlı evlerine girip çelik kasa ve para dolu altın ve paralarını alamayan depremzedelerin yardımına 20 bin TL’ye ölümü göze alan gençler türedi. Deprem sonrası 9-10 kişilik bir grup, ailelerin yerini tarif ettiği çelik kasa ve çantaları hayatlarını tehlikeye atarak çıkarıyor.

Hatay’da annesi ve iki kardeşi ile beraber yaşayan bir depremzedenin oturduğu beş katlı bina ağır hasar gördü. 22 kişinin yaşadığı apartmanda ölen olmadı. İki gün sokakta yaşayan aile evlerindeki altın dolu çelik kasayı almak istedi ancak binanın çökme tehlikesi karşısında giremedi. Hatay’da bir grubun 20 bin TL karşılığında evlere girerek çelik kasaları çıkardığını öğrenerek irtibat kurdu. Apartmana gelen iki kişi, ailenin tarif ettiği odada içerisi para ve altın dolu çelik kasayı 20 dakikada aşağı indirerek teslim etti.

Cumhuriyet’e konuşan bir depremzede, “Biz eve girmeye korktuğumuz için 20 bin TL karşılığında anlaştığımız kişi eve girerek tarif ettiğimiz yerden kasayı alıp getirdi. Bizim gibi birçok kişi altın ve paralarını bu kişiler sayesinde aldı” dedi. Başka bir depremzede ise “Altın ve para dolu çantamızı alamadık. Bu kişiler bizden 20 bin TL para istedi. 5 bin TL teklif ettik ama kabul etmediler. Biz kendimiz girip aldık” dedi.