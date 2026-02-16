CHP, Hasbi Dede'nin ihracı için düğmeye bastı!

Hakkında yürütülen cinsel taciz soruşturması kapsamında tutuklanan CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, MYK kararıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya hesabından paylaştığı öne sürülen bir mesaj nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmıştı.
İfadesinin ardından 9 Şubat’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Dede, 10 Şubat’ta savcılık tarafından yeniden ifadeye çağrılmıştı.
Savcılıktaki işlemler sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.