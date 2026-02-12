Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye “cinsel tacizde bulunduğu” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Dede'nin geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Peki, Hasbi Dede kimdir, kaç yaşında? Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hangi partiden? Hasbi Dede evli mi?

HASBİ DEDE KİMDİR?

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede 1983 yılında Görele’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Görele’de tamamladı. Uluslararası Dublin Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümündeki eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

HASBİ DEDE'NİN KARİYERİ VE HAYATI

2002-2020 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı olarak profesyonel liglerde futbol hakemliği yaptı. 2018-2021 yılları arasında Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Giresun Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

2020 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olarak, yaklaşık bir yıl Görele İlçe Teşkilatı’nda Sosyal Politikalardan Sorumlu Komisyon Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Giresun İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Görele Belediye Başkan Adaylığı’na layık görüldü. 4.393 (%47,28) oy alan Hasbi DEDE, halkın takdiriyle seçimin kazananı olarak Görele Belediye Başkanlığı görevine başladı.

HASBİ DEDE EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Hasbi Dede, İclal Dede ile evlidir ve iki çocuğu vardır.

HASBİ DEDE NEDEN TUTUKLANDI VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Son Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede, şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 8 Şubat’ta ifadeye çağrılmış ve 9 Şubat’ta hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 11 Şubat 2026 Çarşamba günü tekrar ifadeye çağrılan Dede, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.