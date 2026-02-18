Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören Yeter Gültekin 62 yaşında yaşama veda etti.

2 Temmiz 1993’te eşi Hasret Gültekini yitiren Yeter Gültekin 33 yıl boyunca adalet arayışının simgesi haline geldi.

Yeter Gültekin’in cenazesi uzun zamandır yaşadığı Köln şehrinde toprağa verilecek. Türkiye’den ailesinin Almanya’ya gitmesi beklenirken, cenazenin önümüzdeki hafta toprağa verileceği belirtildi.

MÜCADELESİ MÜCADELEMİZ

Gazetemize konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe “Yeter Gültekin 33 yıldır hak ve adalet mücadelesi veriyordu, ne yazık ki adaleti göremeden aramızdan ayrıldı. Biz dün olduğu gibi gelecekte de Yeter Gültekin’in bu mücadelesini sürdüreceğiz” diye konuştu.

Cuma Erçe şu ifadelere yer verdi:

“Acımız çok büyük, Yeter Hanım rahatsızdı, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ailesi ile görüştüm, Köln’de cenaze erkanı yapılacak ve ailenin Türkiye’den Almanya’ya gitmesi beklenecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta ancak toprağa verilir diye düşünüyorum. Bu yıl Madımak Katliamının 33’cü yılı ve Yeter Gültekin ne yazık ki adaleti göremeden, çok erken yaşama veda etti. Biz 33 can 33 yıl üzerinden bu yıl kapsamlı anma etkinlikleri yapmayı planlayıp, mücadelemizi büyütmeyi düşünüyorduk ve Yeter de bu sürecin önemli bir figürüydü, 33 yıldır aradığımız adaleti bulamadan ailelerimiz birer birer aramızdan ayrılıyorlar. Onların bu mücadele bayrağını asla yere düşürmeyeceğiz, mücadeleleri bizim mücadelemizdir, sonuna kadar sürdüreceğiz. Hasret Gültekin gibi Yeter Gültekin önemli bir figürdü ve bizim açımızdan bu herhangi bir ölüm değil. 33 yılıdır bu travma ile, 33 yıl bitmeyen bir acıyı yaşayarak bu günlere geldiler ve mücadeleyi hiç bırakmadılar.”