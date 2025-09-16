Hastalar 'sağlıkta devrim'in enkazında: 'Asansör bozuk, yatak kırık, hijyen yok'

İzmir’de bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nde tedavi gören hasta G.Y., hastane koşullarına dair sağlık hizmeti almak için yattığı hastanede karşılaştığı durumları, hem hasta sağlığını hem de hijyen standartlarını hiçe saydığını ifade etti.

Tedavi süreci boyunca temel sağlık ve yaşam koşulları sağlanmadığını dile getiren G.Y, özellikle asansörlerin bozuk olması nedeniyle merdiven kullanmak zorunda kaldığını belirterek, bu durumun tansiyonunun yükselmesine yol açtığını aktardı. “Hasta olmama rağmen katlar arasında merdiven inip çıkmak zorunda bırakıldım. Bu durum, sağlık sorunlarımı daha da ağırlaştırdı” sözleriyle yaşadığı güçlüğü dile getirdi.

“ÇARŞAFLAR BEŞ GÜNDÜR DEĞİŞMEDİ”

10 gündür hastanede yattığını dile getiren G.Y., hijyen koşullarının da son derece yetersiz olduğunu ifade ederek, “Beş gündür odamda çarşaf değiştirilmedi. İki gündür temizlik yapılmadı. Klimalar çalışmıyor ve bakımsız durumda. Yataklar kırık, bozuk. Hijyen malzemeleri olan havlu, tuvalet kâğıdı gibi temel ihtiyaçlar kesinlikle temin edilmiyor” dedi.

Hastanın iddialarına göre bu durum yalnızca kişisel değil, aynı zamanda toplu bir risk de oluşturuyor. G.Y., “Burada tedavi gören hastalar enfeksiyon kapmamak için adeta Allah’a emanet edilmiş durumda. Hijyen ve temizlik sıfır seviyesinde. Bu şartlarda sağlık hizmeti almak, hastalığı daha da ağırlaştıracak düzeyde tehlike barındırıyor” sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

“YAZILI BAŞVURU YAPTIM, GERİ DÖNÜŞ ALAMADIM”

Hasta, yaşadığı sorunları daha önce yazılı olarak hastane yönetimine ilettiğini ancak herhangi bir geri dönüş alamadığını da belirtti. Bu durumun hasta haklarının ihlali olduğunu savunan G.Y., “Hasta haklarına ve sağlık hizmeti standartlarına aykırı bir tabloyla karşı karşıyayız. Sorunlarımızla ilgilenen kimse olmadı. Acil olarak denetimlerin artırılmasını, bu sorunların çözülmesini talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HASTANE BAKIMSIZ VE YETERSİZ”

Konuya ilişkin İzmir SES 2 Nolu Şube Eş Başkanı Başak Edge Gürkan, Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, “Ege Üniversitesi Hastanesi’nin binasına baktığımız zaman, yıllardır çivi bile çekilmeyen, bakımsız bir yapı görüyoruz. Servisleri alabildiğine yetersiz, hijyen koşullarından uzak ve hastaların konforlu bir sağlık hizmeti almasını sağlamaktan çok uzak bir durum söz konusu” dedi.

“BÜTÇE YOK, HİZMET YOK”

Şube Başkanı Gürkan, hem personele hem de hastalara bütçe ayrılmamasına tepki göstererek, “Hem personele geldiğinde bütçe yok deniyor, hem hastaneye baktığımızda standart bir sağlık hizmeti sunmaya uygun bir bina değil ve yıllardır buna herhangi bir tedbir alınmıyor. Üniversitenin bütçesi kime gidiyor? Sağlık hizmetinin en temel parçaları olan sağlık emekçileri ve hastalar sonuçta orada bulunuyor. Her ikisine de bütçe olmayan bir kurum, kendisini nasıl bir hastane olarak tanımlıyor? Açıkçası biz de bunu merak ediyoruz. Hem sağlık emekçilerine hem hastalara bütçe yoksa, bu kurum kendisini nasıl sağlık hizmeti veren bir kurum olarak konumlandırıyor, bunu merak ediyoruz” diye konuştu.