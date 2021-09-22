Hastane bahçesindeki minibüste yangın çıktı, son anda kurtuldular
Bursa'da Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yakınlarını ziyaret ettikten sonra, hastane bahçesindeki minibüste uyuyan Lütfi Sevgili (62) ile eşi Nezahat Sevgili (58), motor kısmından alev alan araçlarından son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu.
Olay, saat 06.30 sıralarında Orhangazi Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bolu’da yaşayan ve hayvancılık yaptığı belirlenen Lütfi Sevgili ile eşi Nezahat Sevgili, Orhangazi Devlet Hastanesi’nde yatmakta olan bir yakınlarını ziyaret için hastaneye geldi.
Ziyaretin ardından hastane bahçesindeki minibüslerine geçen çift, uyumaya başladı. Bu sırada, minibüsün motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Hastanenin penceresinden minibüsün yandığını gören yeğeni Lütfi Sevgili'yi telefonla arayarak uyandırdı. Uyandıklarında aracın alev aldığını gören çifti, son anda minibüsten inmeyi başardı. Hastane personelinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.
'SABAH YOLA ÇIKACAKTIK'
Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Lütfi Sevgili, kendisinin hayvancılık yaptığını belirterek zaten sık sık minibüste kaldıklarını ve uyuduklarını belirterek, "Hastanede kardeşim yatıyordu. Bolu’dan onu ziyarete geldik. Sabaha yola çıkacaktık. Minibüste uyurken yeğenim aradı telefonla. Uyandığımda minibüsün motor kısmının yanmaya başladığını farkettim. Son anda eşimle birlikte kendimizi dışarı attım. Tüm eşyalarımız minibüste kaldı dedi" dedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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