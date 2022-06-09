Hastane randevusu nasıl alınır? MHRS ile nasıl randevu alınır?

09 Haziran 2022 Perşembe, 17:54

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde muayene olmak için yurttaşların randevu alması gerekiyor. Randevu almak için 182'yi arayabilir ya da MHRS'yi kullanabilirsiniz.

TELEFON İLE HASTANE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

ALO 182 çağrı merkezini arayarak Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden randevu alabilirsiniz. Canlı operatör ile yapılan görüşmede kimlik bilgilerinizi verdikten sonra, randevu almak istediğiniz bölüm ve hastaneyi belirterek uygun tarih var ise randevu oluşturabilirsiniz.

MHRS NEDİR?

MHRS; yurttaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir. 2010 yılında hayata geçirilen MHRS aracılığıyla, bugüne kadar 323 milyon randevu verildi.

MHRS'DEN NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS'den randevu almak için, MHRS'ye üye olabilir ya da e-devlet bilgileri ile giriş yapabilirsiniz. MHRS'ye uygulama üzerinden ya da internet tarayıcısından girebilirsiniz. MHRS'den randevu almak için MHRS üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Eğer MHRS'ye üye değilseniz e- devlet ile giriş seçeneğini seçip e-devlet bilgileriniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. MHRS sistemine üye olmak için üye ol butonunu seçmelisiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra hastaneden ya da aile hekiminden randevu al seçeneğini seçmelisiniz. Hastaneden randevu al seçeneğini seçtikten sonra aramanızı polikliniğe göre, konuma göre yapabilir ya da genel arama yapabilirsiniz. Arama yaptıktan sonra çıkan uygun randevulardan birini seçip randevunuzu oluşturabilirsiniz. Eğer talebinize uygun randevu bulunmuyorsa talep oluşturabilirsiniz. Talep oluşturduğunuzda, sistem size uygun randevu bulunduğunda bunu kısa mesaj ile belirtecektir.