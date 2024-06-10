Hastane tuvaletinde kız çocuğunun fotoğrafını çeken hastane personeli tutuklandı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 15:32

Güncelleme: 10.06.2024 - 15:32

Olay, 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında Burdur Devlet Hastanenin Acil Servisi içerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre rahatsızlığından dolayı Acil Servise gelen B.Ş.(15) idrar tahlili vermek için tuvalete girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini farkedip telefona vurup dışarı çıktığında şahsı bulamayınca durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından hastane güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın hastanede su tesisatı personeli H.Y. (25) olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.