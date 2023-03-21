Hastanede güvenlik görevlisine 'kırmızı alan' saldırısı!

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 14:49

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 15:06

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki kişi, acil bölüm kırmızı alanda tedavi altında bulunan akrabalarını görmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisi Nedim Alyörük'ü (28) darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart'ta saat 13.40'ta Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32) hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Ancak acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük, buna izin vermedi. Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. İki kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu sırada Babacan ve Gökçe, güvenlik görevlisi Alyörük'e saldırdı. Saldırı anı hastanenin güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kadın bir güvenlikçinin araya girerek olayı önlemeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Saldırı sonrası güvenlik görevlileri, 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, güvenlik görevlisi Nedim Alyörük'e saldıran Ercan Babacan ve Muhammed Gökçe'yi gözaltına aldı.