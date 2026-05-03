Hastanede ihmal iddiası

Hakkâri’de yaşayan Filiz Dere, 14 Şubat 2025’te evli olduğu Deniz Dere tarafından bıçaklandı. Eşini açık cezaevinden izne çıkararak bıçaklayan Dere hâlâ yakalanamadı. Davanın ilk duruşması geçen ay görülmüştü. Filiz Dere’nin ailesi, “Sanık bizi İran numarası üzerinden arıyor, tehditlerine devam ediyor. Uyuşturucu kaçakçılığından cezaevinde yattı. Koruma kararına rağmen bu olay oluyor” açıklaması yapmıştı.

Filiz Dere tedavi sürecinde ise ihmallerin olduğunu öne sürdü. Cumhuriyet’e konuşan Dere, “12 yerimden bıçaklandım. Acile götürüldüm. Tomografi çekilmiş. Genel cerrah talep etmemize rağmen gelmedi. Plastik cerrah da aynı şekilde. Genel cerrahi servisine alınması gerekirken beni plastik cerrahi servisine almışlar. Genel cerrah bir sonraki gün yanıma geldi ve elle muayene edip bir sorun olmadığını söyledi. Çok ağrım vardı ve bunu sürekli söylüyordum. Doktor sadece eliyle muayene edip hiçbir problem olmadığını söyledi. Sonrasında septik şoka girdim” iddiasını dile getirdi.

Tedavisinin sürdüğünü belirten Dere, “kolundaki kırığın da fark edilmediğini, hâlâ kolunu kullanamadığını” söyledi. Dere, hastaneden ve doktorlardan şikâyetçi olduklarını da aktardı.