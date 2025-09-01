Hastanede skandal: Kart basmayan hekime yemek yok

Hekim Birliği tarafından yapılan açıklamada, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’ne göre hastanelerde görevli tüm personelin, hizmet sürelerine karşılık gelen öğünlerde ücretsiz yemek hakkına sahip olduğu hatırlatıldı.

Ayrıca nöbetçilerin ve vardiya çalışanlarının da görev süresine denk gelen öğünlerde yemek hizmetinden yararlanmasının zorunlu olduğu, stajyer öğrencilerin ise staj yaptıkları günlerde ücretsiz yemek hakkına sahip oldukları vurgulandı.

Cumhuriyet’e konuşan Hekim Birliği İzmir Şube Başkanı Dr. Mehmet Bora Bozgeyik, “Hekimler yemek için değil, insan hayatı için mücadele eder” ifadelerini kullanarak hekimlerin şiddet tehdidi altında, ağır nöbetlerle ve tükenmişlik sınırında görev yaptığına dikkat çekti.

HERHANGİ BİR GENELGE YOK

Kart basma gibi bir gerekçenin yemek hizmetinden yararlanmayı engellemek için geçerli bir neden olmadığını ifade eden Bozgeyik, “Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış ‘Kart basmayan personele yemek verilmez’ şeklinde herhangi bir yönerge ya da genelge bulunmamakta” ifadelerini kullanarak bu uygulamanın sağlık çalışanları arasında ayrımcılık yarattığını, hukuka aykırı olduğunu ve hekimlik onuruna zarar verdiğini belirtti.

Özellikle pandemi, depremler ve diğer afet durumlarında evlerinden uzakta, günlerce aç ve uykusuz görev yapan hekimlerin bugün bir öğün yemek için dahi mücadele etmek zorunda bırakılmasının utanç verici olduğunun altını çizen Bozgeyik, “Yoğun bakım ziyaretlerinde, polikliniklerde ve ameliyatlarda tuvalete bile gidemeyen hekimlerin önüne ‘Kart basmadın’ bahanesiyle getirilen engel, mesleki motivasyonu kıran ve itibarı zedeleyen bir uygulamadır” diye konuştu.

Hekim Birliği olarak bu uygulamanın derhal sonlandırılmasını ve tüm sağlık çalışanlarının eşit ve adil biçimde yemek hizmetinden yararlanmasını talep ettiklerini ifade eden Bozgeyik, “Hekimlerin yemeğine göz dikmek, hekimliğe yapılmış büyük bir hakarettir” dedi.