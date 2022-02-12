Hastanedeki ATM'leri spiral makinesiyle soymaya çalıştılar, hemşire fark edince yakalandılar
Kırıkkale'de hastane bahçesindeki ATM’leri spiral taşıyla kesmeye çalışan iki kişi, hastanede görevli hemşire tarafından fark edildi. Bir kişi yakalandı, bir kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Kırıkkale'de Yüksek İhtisas Hastanesi’nde, dün gece saat 01.00 sularında, ATM'lere yönelik hırsızlık olayı meydana geldi.
2 kişi hastane bahçesinde bulunan ATM'lere hırsızlık için gitti. Olayı fark eden bir hemşire, durumu hastane görevlilerine bilirdi.
KOVALAMACADA YAKALANDI
Hastanede görevli emniyet ekiplerinin geldiğini gören zanlılar kaçmaya başladı.
Şüphelilerden biri kovalamacanın ardından yakalandı, diğeri şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
SPİRAL MAKİNESİYLE KESMEYE ÇALIŞTILAR
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, zanlıların aracının arka kısmında bulunan jeneratörden yaklaşık 30 metre kablo çektiklerini ve spiral kesme makinesiyle 2 ATM'nin arka kısımlarını kesmeye çalıştıklarını tespit etti.
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