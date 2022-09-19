Hastaneden Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme
CHP'li eski vekil Haluk Pekşen ölümüyle ilgili ortaya atılan, hastanede yanlış teşhis konulduğu iddialarıyla ilgili Acıbadem Hastanesi'nden açıklama geldi. Açıklamada iddialarla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
CHP'nin eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 16 Eylül günü tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetmişti.
Pekşen'in ölümünün ardından kızı Ezgi Pekşen sosyal medya hesabından babasına hastanede yanlış teşhis konulduğunu, bu yüzden hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Pekşen’in yaşamını yitirmesine ilişkin 'yanlış teşhis' iddialarına ilişkin hastaneden açıklama geldi.
Acıbadem Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- 15 Ağustos 2022 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanemizin Acil Servis’ine başvurmasıyla tedavi süreci başlayan ve sonrasında Ankara’ya sevk edilerek tedavisine devam edilen hastamız Sayın Haluk Pekşen’in hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
- Sosyal medyada ve basında yer alan, merhum Haluk Pekşen’in kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.
"AŞI DEĞİL YANLIŞ TEŞHİS"
Özellikle sosyal medyada Pekşen’in Covid-19 aşısı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atıldı. Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen söz konusu iddiaları yalanlayarak açıklama yaptı.
Ezgi Pekşen, “Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum” diyerek başladığı sosyal medya paylaşımında babasının aşı ya da Covid-19 nedeniyle değil “yanlış teşhis” sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.
Pekşen, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
- Babam belki anlayan çıkar diye odaya gelen tüm doktorlara ‘göğsümde yanma var yatınca artıyor, yemek yiyince artıyor. Reflüm var ondan olabilir mi?' diye anlattı. Ama ‘ne olacak bu memleketin hali' diye babama dert yanan o kişilerin aklına ‘size bir endoskopi yapalım' demek gelmedi.
- Yaşadığımız bu acıyı hazmedemiyoruz, yüreğimiz yanıyor. ‘Size anjiyo yapalım' demek yerine ‘size endoskopi yapalım' deseler şuan Haluk Pekşen aslanlar gibi yanımızda olacaktı.
- Ancak babama konulan yanlış teşhis gibi yanlış bilgilerle insanların kandırılmasını kendi vicdanımıza yediremeyiz. Babamın durumunun aşı ile hiçbir ilgisi yoktur.
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