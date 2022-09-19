Hastaneden Haluk Pekşen’in ölümüyle ilgili iddialara inceleme

19 Eylül 2022 Pazartesi, 21:25

CHP'nin eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 16 Eylül günü tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

Pekşen'in ölümünün ardından kızı Ezgi Pekşen sosyal medya hesabından babasına hastanede yanlış teşhis konulduğunu, bu yüzden hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Pekşen’in yaşamını yitirmesine ilişkin 'yanlış teşhis' iddialarına ilişkin hastaneden açıklama geldi.

Acıbadem Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

15 Ağustos 2022 tarihinde Acıbadem Bodrum Hastanemizin Acil Servis’ine başvurmasıyla tedavi süreci başlayan ve sonrasında Ankara’ya sevk edilerek tedavisine devam edilen hastamız Sayın Haluk Pekşen’in hayatını kaybetmesi, hepimizi derinden üzmüştür. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.





Sosyal medyada ve basında yer alan, merhum Haluk Pekşen’in kurumumuzdaki tedavi sürecine ilişkin iddialarla ilgili gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır.

"AŞI DEĞİL YANLIŞ TEŞHİS"

Özellikle sosyal medyada Pekşen’in Covid-19 aşısı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atıldı. Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen söz konusu iddiaları yalanlayarak açıklama yaptı.

Ezgi Pekşen, “Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına hayatımızın en acı günlerinden geçerken bu açıklamayı yapmak zorunluluğunu hissediyorum” diyerek başladığı sosyal medya paylaşımında babasının aşı ya da Covid-19 nedeniyle değil “yanlış teşhis” sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi.

Pekşen, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: