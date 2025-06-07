Hastaneden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu hakkında açıklama

Elektrik akımına kapılması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in durumu için şöyle konuştu:

"Hastaneye geldiği andan itibaren canlandırma işlemlerine devam ettik. Bir yanıt aldık. Dönüş sağlandı. Bu bizi fazlasıyla memnun etti. Bu dönüş kaliteli bir dönüştü. Sonrasında kendisini vakit kaybetmeden yoğun bakıma aldık. İlerleyen süreçte tedavinin kolaylaştırılması adına ECMO dediğimiz yöntem uygulamaya karar verildi. Sabaha karşı 05.00-05.30 arası ECMO uygulamasına başlandı.

Kandaki oksijenlenme düzeldi ve güzel bir tansiyon basıncı oluşturabildik ama süreç boyunca değişik organlarda hasarlar olabiliyordu. Bunlardan bir tanesi de böbrekti. Son iki saat içerisinde idrar çıkışlarında da iyileşme olduğu bize bildirildi. Şu an itibariyle başkanımızın tüm tedavileri olması gerektiği gibi devam ediyor."

ÖZEL: İHTİYATLİ KONUŞMAK DURUMUNDAYIZ

Topçu'nun ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de şunları söyledi:

“Dün olay gerçekleştiği andan itibaren Manisa’da herkes yüreği ağzında, gözü uykusuz Ferdi Başkan’ın sağlık durumunu takip ediyor. Sizler de izlediniz, onbinlerce kişi hastaneye doğru yöneldi. Hastane bahçesini sabaha kadar binlerce insan terk etmek istemediler. Manisa’nın bir evladı ve sevmeyenin olmadığı, kendisine oy vermeyenin bile gelip özür dilediği, üzüntü beyan ettiği, herkesle barışık, özellikle de yoksullardan, toplumun bütün kırılgan kesimlerinden bugüne kadar çok dua almış. Emin olun yaşamakta olduğumuz mucizenin bence en önemli sebebi de o. Öyle 70 dakika kalp masajı ve hiç cevap vermeyen bir kalbin 70 dakika sonra çalışmaya başlaması gerçekten bir mucize. Ne oluyorsa vatandaşlarımızın, Ferdi Başkan’ın dokunduğu yoksulların, çocukların, garibanların duasıyla oluyor. O yüzden dualarını kimse eksik etmesin. Şunu söyleyebilirim, hocanın tüm açıklamalarının yanı sıra yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve en iyi şartların sağlandığını biliyoruz. Her birkaç saatte bir de daha iyi bir haber alıyoruz. Bu, ‘Her şey yoluna girdi, bundan sonra çok iyi olacak’ demek değil elbette. Orada ihtiyatlı konuşmak ve bir umudu muhafaza ederek beklemek durumundayız. Ama her gelen haber bir öncekinden daha iyi geliyor. Biz de Ferdi Başkan’ı tanıyoruz, Çocukluğundan beri bütün Manisa’nın tanıdığı arkadaşımız. Çok dirençlidir, çok inançlıdır, çok kararlıdır. Kolay kolay bir işin peşini bırakmaz. Sanki biz ilk kez böyle bir tablo yaşıyoruz ama Ferdi’nin tedaviye verdiği reaksiyon, doktorlarımızın verdiği bilgiler bizim normal hayatta yaşadığımız Ferdi’nin reaksiyon biçimleri ile uyumlu. O yüzden iyi olacak. Başta siyasi partilerin genel başkanları, sayın bakanlar olmak üzere arayan soran herkese, yurt dışındaki ziyaretlerini, çalışmalarını, toplantılarını, tatillerini kesip Türkiye’ye dönenlere, Manisa’ya Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere, yolda olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu zor günü hep birlikte atlatacağımızı ümit ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Teşekkür ederiz.”